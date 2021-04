Parco Via Nilo a Montesilvano, Cordoma e Forconi ringraziano la Giunta Marsilio

MONTESILVANO – “Un vivo ringraziamento al Consigliere regionale Guerino Testa e alla Giunta Marsilio per aver reso possibile, attraverso lo stanziamento di fondi dedicati, la realizzazione del parco, in Via Nilo a Montesilvano, dedicato alle vittime di Rigopiano, inaugurato questa mattina. Una iniziativa a cui Fratelli d’Italia sta lavorando da molto, con il duplice obiettivo: quello di rende la giusta memoria a tutte le 29 persone scomparse durante la tragedia del 18 gennaio 2017 in cui l’hotel di Farindola fu travolto dalla valanga, e allo stesso tempo riqualificare un’area verde, rendendola accogliente e al massimo della fruibilità, soprattutto per i più piccoli. Un grande risultato per la nostra città e un bel modello da seguire per continuare ad attenzionare molte altre zone di Montesilvano che meritano e necessitano di specifici interventi nell’ambito di una più complessiva opera di rigenerazione urbana”. La nota congiunta del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Pasquale Cordoma e del capogruppo FdI in Consiglio comunale, Marco Forconi.

