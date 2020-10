Dinner in the sky, il ristorante sospeso a Giulianova: ecco come è andata

GIULIANOVA – ‘Dinner in the sky Italia’ intende esprimere un sincero ringraziamento nei confronti dello staff del Serenella Beach Club di Giulianova (Teramo) che nei giorni scorsi ha ospitato l’attrazione del ristorante sospeso a 50 metri di altezza. Con coraggio e lungimiranza, i responsabili del locale hanno deciso di compiere un investimento economico importante, in un momento di forte incertezza per tantissime aziende, per offrire – primi in Abruzzo – a residenti e turisti la possibilità di salire su ‘Dinner in the sky‘, allungando la stagione estiva per un altro weekend dopo i mesi difficili dovuti al Covid.

La notizia dell’arrivo di ‘Dinner in the sky’ a Giulianova è stata ripresa da testate locali e nazionali, garantendo un ritorno in termini di immagine e di marketing non indifferente alla città. Uno sforzo che merita senz’altro il giusto riconoscimento.

“Spiace constatare che, a fronte di iniziative imprenditoriali così lodevoli, la risposta da parte della città, e dell’amministrazione comunale in primis, sia stata indubbiamente tiepida, se non addirittura inesistente. Ci sarebbe piaciuto avere con noi, alla giornata inaugurale, almeno un rappresentante delle istituzioni locali, se non altro come attestato di stima per gli imprenditori che in un momento come questo decidono di investire, portando benefici non solo alla loro attività ma anche all’intero territorio” riferiscono gli organizzatori.