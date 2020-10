Pescara Basket – TASP Teramo a Spicchi: presentazione del match

PESCARA – Prosegue a ritmi serrati il pre-campionato del Pescara Basket, che domani, mercoledì 7 Ottobre con palla a due alle ore 17.30, farà il proprio debutto casalingo al Pala Aterno Gas & Power affrontando nuovamente il TASP Teramo a Spicchi per la quarta amichevole di preparazione.

Sarà quindi un altro test contro una squadra di Serie B per i biancazzurri di coach Vanoncini, che dovrà fare ancora a meno dei lunghi Seye e Del Sole, con quest’ultimo che però nei prossimi giorni dovrebbe tornare regolarmente a disposizione.

In conformità alle attuali direttive anti-COVID degli organi governativi e sanitari, l’incontro sarà disputato a porte chiuse, per cui non sarà consentito l’ingresso del pubblico al palazzetto.