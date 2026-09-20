Digitalizzazione PMI Abruzzo, domande dal 21 settembre 2026

REGIONE – Aprirà lunedì 21 settembre alle ore 10 lo sportello telematico della Regione Abruzzo per la presentazione delle domande relative all’avviso “Digitalizzazione delle PMI”, finanziato con 10 milioni di euro attraverso il programma FESR Abruzzo 2021-2027.

La misura è destinata a micro, piccole e medie imprese, ditte individuali e liberi professionisti con partita IVA, con l’obiettivo di sostenere gli investimenti in innovazione tecnologica e accompagnare il sistema produttivo regionale nel processo di trasformazione digitale, favorendo crescita e competitività.

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente online attraverso il portale rasportello.regione.abruzzo.it, utilizzando lo SPID del titolare o del legale rappresentante. Per accedere alla procedura sarà sufficiente selezionare il servizio “Digitalizzazione delle PMI” tramite il motore di ricerca dello sportello telematico.

La Regione precisa che ogni soggetto potrà presentare una sola domanda e che non saranno ammesse candidature trasmesse con modalità differenti da quelle previste. Prima dell’invio sarà necessario verificare attentamente la correttezza dei dati inseriti e delle dichiarazioni rese.

Lo sportello resterà aperto fino alle ore 10 del 12 ottobre 2026.