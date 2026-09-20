Contributi malati oncologici in Abruzzo: aiuti a 240 famiglie

REGIONE – Sono 240 le famiglie abruzzesi che beneficeranno dei contributi regionali destinati a sostenere le spese affrontate per l‘assistenza e le cure di familiari affetti da patologie oncologiche. L’iniziativa, finanziata con uno stanziamento complessivo di 200 mila euro, prevede il rimborso, anche parziale, dei costi di viaggio, vitto e alloggio sostenuti per accedere alle cure.

A evidenziare il successo della misura è l’assessore regionale alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, che parla di un risultato senza precedenti. Le domande ammesse a finanziamento sono state infatti 303, in forte crescita rispetto alle 170 registrate nell’edizione precedente. Le risorse disponibili hanno però consentito di finanziare 240 beneficiari, il numero più alto mai raggiunto dal bando.

L’aumento delle richieste conferma una crescente attenzione verso gli strumenti di sostegno sociale messi a disposizione dalla Regione Abruzzo. Proprio per questo l’assessore Santangelo ha annunciato la volontà di verificare la possibilità di incrementare i fondi disponibili, con l’obiettivo di soddisfare tutte le istanze ammesse.

L’avviso è rivolto ai malati oncologici, ai pazienti trapiantati o in attesa di trapianto e ai loro accompagnatori. I contributi riguardano le spese sostenute nel corso del 2025 e prevedono rimborsi compresi tra il 50% e il 100% dei costi documentati, fino a un massimo di 2 mila euro per domanda, che può arrivare a 3 mila euro in caso di richiesta presentata sia dal paziente sia da un familiare.