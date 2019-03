Digital & Music Talent Lab 2019 a Spoltore

Di Lorito: “Questo progetto vuole dare alle nuove generazioni l’occasione di responsabilizzarsi, oltre che per crescere artisticamente, culturalmente e umanamente”.

SPOLTORE – Partono domani le attività del Digital & Music Talent Lab: giovedì (21 marzo 2019), alle 17.30, iniziano i corsi di Musica Digitale nella Sede della Fondazione Il Volo del Gabbiano, in via Fonzi 167 a Spoltore capoluogo. Venerdì (22 marzo 2019), sempre alle 17.30, nel Centro Civico di via Nora a Santa Teresa sarà il momento dei corsi di Fotografia.

I Talent Lab fanno parte di un progetto, guidato dal comune di Spoltore come ente capofila, dedicato alla creazione di un spazi aggregativi itineranti, aperti a tutti i comuni dell’ambito sociale. Possono partecipare dunque ragazzi e ragazze tra i 16 e i 30 anni che vivono a Spoltore, Cepagatti, Rosciano, Nocciano, Città Sant’Angelo, Moscufo, Brittoli, Civitaquana, Catignano, Elice o Cappelle sul Tavo.

ISCRIZIONI

É ancora possibile presentare domanda di partecipazione, sia durante gli incontri, sia all’indirizzo email info@talentiprotagonisti.it. La partecipazione è gratuita. I laboratori si terranno fino a luglio 2019 nei comuni di Cepagatti, Spoltore, Moscufo, Città Sant’Angelo e Catignano.

L’idea alla base del progetto è contrastare la dispersione giovanile attraverso un luogo che sia un centro generativo di idee e talenti. Tra le altre attività previste il blogging. Le attività proposte in tutti i Comuni dell’ambito confluiranno in un unico progetto principale e sono autogestite dai giovani.

Digital & Music Talent Lab è un progetto dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 16 “Metropolitano” ECAD/Comune di Spoltore di cui all’Avviso Pubblico “Giovani Talenti protagonisti” della Regione Abruzzo, a valere sul Fondo Nazionale Politiche Giovanili.