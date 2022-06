Diego Beni confermato alla guida della Castrum Silvi 2022/23

SILVI – Dopo la strepitosa seconda parte dello scorso campionato, culminata con una salvezza diretta inaspettata a gennaio, era lecito aspettarsi un simile epilogo. Ma sappiamo che nel mondo del calcio nulla è scontato.

Veniamo alla notizia del giorno: la Castrum Silvi trova l’intesa con il Mister artefice della permanenza in prima categoria e conferma Diego Beni alla guida della prima squadra anche per la stagione sportiva 2022/23.

La società silvarola riprende il percorso appena concluso, ricco di grandi soddisfazioni sportive, che ha visto protagonisti i ragazzi del Presidente Partipilo di un girone di ritorno emozionante e palpitante, sfociato nel raggiungimento di un obiettivo storico viste le premesse negative della prima parte di campionato.

“Sono molto soddisfatto – afferma il Presidente della Castrum Vito Partipilo – per la prosecuzione del rapporto con Mister Beni, un allenatore dalle idee chiare e concreto. Con questa importante conferma puntiamo a ripetere il girone di ritorno del campionato appena terminato, con la consapevolezza che con una tale base di partenza nessun obiettivo può esserci precluso. Ora inizieremo a lavorare per fare un mercato di ottimo livello e per allestire una rosa competitiva”.