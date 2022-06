Montesilvano, spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato 45enne

MONTESILVANO – Venerdì 3 giugno 2022, nel corso di una mirata attività finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto, nella flagranza di reato, di un albanese di 45 anni domiciliato a Montesilvano (PE).

La Sezione Stupefacenti della Squadra Mobile, appreso confidenzialmente che l’uomo era dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, ha predisposto un articolato servizio di monitoraggio della persona al fine di cogliere il momento più propizio per sottoporlo a perquisizione.

Il soggetto è stato fermato a Montesilvano a bordo della sua autovettura. Gli investigatori hanno eseguito una perquisizione personale e del veicolo che ha consentito il rinvenimento di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso totale di grammi 42,00, una parte già confezionate in piccole dosi e pronte per la cessione, ed una parte rinvenuta all’interno di un sacchetto in nylon, nascosto all’interno del bocchettone di rifornimento dell’auto. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’uomo con rinvenimento di materiale per il confezionamento della droga.

Successivi accertamenti effettuati in ufficio hanno permesso di verificare che l’arrestato, con precedenti specifici per reati di droga, percepisce ilreddito di cittadinanza. L’uomo è stato arrestato e in sede di convalida, il giudice ha applicato il divieto di dimora a Montesilvano. E’ stato, inoltre, segnalato per la revoca del beneficio economico derivante dal reddito di cittadinanza.