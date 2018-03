Di Primio incontra il nuovo presidente della CCIA Angelucci

CHIETI – Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, questa mattina, presso la sede del Comune, ha incontrato il neo presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Chieti-Pescara, Mauro Angelucci.

Confermando la disponibilità del Comune di Chieti a collaborare alle attività della CCIA, il Sindaco ha auspicato che la Camera di Commercio possa tornare ad occupare un ruolo centrale nella salvaguardia e nella promozione delle attività del mondo imprenditoriale nonché del territorio abruzzese da un punto di vista turistico e culturale.

Rinnovando gli auguri di buon lavoro al presidente, imprenditore e rappresentante del mondo dell’associazionismo, il Sindaco non ha mancato, poi, di esprimergli i propri apprezzamenti per l’intenzione di continuare a lavorare lungo il solco già tracciato dal compianto Daniele Becci.

«Le Province di Chieti e Pescara, così come l’intero territorio regionale, hanno oggi più che mai bisogno di una azione congiunta e condivisa tra gli attori su di esso presenti perché il treno della ripresa, lentamente avviatosi, non salti la fermata in Abruzzo – ha commentato il Sindaco Di Primio -. I dati forniti in questi giorni dall’Istituto di Statistica, se da un lato fanno percepire qualche timido segnale positivo (13.000 occupati in più nel 2017 in Abruzzo rispetto all’anno precedente), dall’altro ci mostrano un territorio in affanno e fortemente provato da un decennio di crisi e da una insufficiente comunicazione tra i vari livelli di rappresentanze e responsabilità. Rispetto al 2008, infatti, la nostra regione ha ventimila occupati in meno con settori in pesante sofferenza, come quello dell’edilizia ad esempio che, nel corso del 2017, ha visto crescere il ricorso agli ammortizzatori sociali di oltre il 32%. Convinto che l’esperienza e l’attenzione per il territorio da parte del presidente Angelucci saranno una guida autorevole per le imprese della Camera di Chieti-Pescara, ho ricevuto piena disponibilità ad utilizzare gli spazi dell’Ente camerale per future iniziative che il Comune vorrà organizzare».