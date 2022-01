Deco Metalferro Amicacci Abruzzo – Menarini Firenze 67-54

GIULIANOVA – Successo interno della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, vittorioso sulla Menarini Volpi Rosse Firenze 67-54 nella prima giornata di ritorno di Serie A. Davanti al pubblico amico del Palacastrum i giuliesi inanellano la seconda vittoria consecutiva e agganciano in testa al girone B la S.Stefano Avis, sfruttando il turno di riposo dei marchigiani.

Parte nel migliore dei modi la squadra di casa, con un parziale di 8-0 realizzato grazie alla vena realizzativa di Stupenengo e Berdun. Firenze non demorde e riduce le distanze affidandosi in attacco a Forcione e Da Silva, ma allo scadere del primo periodo il lettone Beginskis riceve un assist perfetto da Berdun e piazza un importante tripla per il +6 Amicacci (20-14).

L’inizio del secondo periodo vede la squadra guidata da coach Ana Cardoso riportarsi in scia con Innocenti e Da Silva protagonisti. La Deco Metalferro però ritrova la via del canestro con Marchionni, Beginskis e Berdun, piazzando un parziale di 10-1 che lancia la fuga. La prima metà di gioco si chiude con i toscani a segno con il brasiliano Da Silva, riportando a -9 lo svantaggio ospite (32-23).

La ripresa inizia con le due squadre particolarmente vivaci: le Volpi Rosse riducono le distanze con le giocate del solito Da Silva ma la tripla di Berdun arriva provvidenziale per ridare fiducia in attacco agli abruzzesi. Il finale di terzo quarto vede i tentativi di Firenze di riaprire i giochi con Hosseini e Innocenti, respinti dalla compagine di coach Carlo Di Giusto con tre canestri consecutivi di Beginskis a finalizzare splendide azioni di squadra (49-38).

L’Amicacci mette al sicuro la vittoria nelle prime fasi dell’ultimo quarto trascinata dalle prodezze balistiche di Adolfo Damian Berdun. I padroni di casa toccano il +19 con Marchionni e Ion, per poi gestire i minuti finali e incassare i preziosi due punti in classifica (67-54).

Il campionato osserva una settimana di pausa: il prossimo impegno per la compagine abruzzese è in programma sabato 12 febbraio, attesa sul parquet di Sassari dalla DinamoLab.

Tabellino

Deco Metalferro Amicacci Abruzzo: Benvenuto 2, Beginskis 15, Marchionni 6, Minella 2, Cavagnini 5 (11 reb), Berdun 25, Bundzins, Feltrin, Stupenengo 10, Ion 2, Fares, Castellani.

Volpi Rosse Menarini Firenze: Duduianu, Caiazzo, Ventura, Boccacci 4, Hosseini 9, Da Silva 25, Orbino 2, Forcione 5, Innocenti 9, Boganelli, Pellegrini.

Serie A – Risultati 1^ giornata di ritorno

Girone A

Farmacia Pellicanò Reggio Calabria – Studio 3A Millennium Padova rinv.

GSD Porto Torres – PDM Treviso rinv.

Classifica (W/L):

Cantù 3/0 | Padova 3/1 | Treviso 2/2 | Porto Torres 0/3 | Reggio Calabria 0/2 |

Girone B

Special Bergamo Sport – DinamoLab Banco di Sardegna 67-66

Deco Metalferro Amicacci – Menarini Volpi Rosse Firenze 67-54

Classifica (W/L)

S. Stefano 4/0 | Amicacci 4/1 | Firenze 2/3 | Bergamo 1/4 | Sassari 1/4 |

A cura di Stefano D’Andreagiovanni