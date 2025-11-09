Deco Amicacci battuta da Sassari 59-67: Boganelli brilla, ma non basta

La Deco Amicacci Abruzzo incassa la prima sconfitta casalinga della stagione, cedendo 59-67 alla Dinamo Lab Sassari in un match combattuto e di alto livello tecnico. Gli abruzzesi partono forte, trascinati da Boganelli e Mehiaoui, ma subiscono il ritorno degli ospiti guidati da Saaid, Papi e Ghione.

La partita

Nel primo quarto l’Amicacci tocca il +9 grazie alle triple di Mehiaoui e ai canestri di Benvenuto e Boganelli. Sassari risponde con un parziale di 7-0, ma i padroni di casa chiudono avanti 20-17. Nel secondo periodo, gli abruzzesi allungano ancora, ma la Dinamo Lab ribalta il punteggio con Saaid e Papi. Tanghe e Topo tengono viva la squadra di coach Di Giusto, che va all’intervallo sotto di quattro (36-40).

Il terzo quarto è più bloccato, con errori da entrambe le parti. Sassari tocca il +8, ma McIntyre e Mandjam accorciano sul 45-49. Nell’ultimo periodo, l’Amicacci resta in scia grazie a un Boganelli ispirato, ma non riesce a completare la rimonta. I canestri di Murakami e Ghione chiudono i conti.

Tabellino

Deco Amicacci Abruzzo: Benvenuto 7, Meahoui 8, Tanghe 3, Mandjam 11 (5reb), Boganelli 18, Carvalho, Topo 5, Hansson, Giuranna, Greco Brakus, McIntyre 7. All. Di Giusto.

Dinamo Lab Banco di Sardegna: Papi 17, Mosler 9, Lindblom, Revuelta 6, Murakami 5, Canella, Esteche, Saaid 18, Uras, Ghione 12. All. Foden.

Top performer

Boganelli (Amicacci): 18 punti

Saaid (Sassari): 18 punti

Papi (Sassari): 17 punti

Mandjam (Amicacci): 11 punti, 5 rimbalzi

Serie A – Risultati 2^ giornata di andata

SBS Montello Bergamo – Reggio Calabria BiC 66-68

Deco Amicacci Abruzzo – Banco di Sardegna Sassari 59-67

S. Stefano Kos Group – Banca delle Terre Venete Vicenza 64-41

E-Ambiente Porto Torres – Menarini Firenze 66-72

Unipol Cantù – Crich Treviso 78-38

Classifica

4 punti: Cantù, S. Stefano, Sassari

2 punti: Deco Amicacci Abruzzo, Porto Torres, Firenze, Reggio Calabria

0 punti: Bergamo, Treviso, Vicenza

Prossimo turno

La Deco Amicacci cercherà il riscatto sabato prossimo alle 17 nella trasferta contro la PDM Treviso, terza giornata di Serie A.