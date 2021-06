Da lunedì 7 giugno l’Abruzzo entra in zona bianca: ecco cosa cambia

Addio coprifuoco, riapertura totale ma con regole. Restano l’obbligo di indossare mascherine e divieto di assembramento: tutto quello che devi sapere

L’Abruzzo passerà in zona bianca il 7 giugno. Verrà abolito il coprifuoco: ci si potrà spostare liberamente a qualsiasi ora del giorno e della notte. Tutte le attività economiche potranno riaprire senza limiti di orario: bar, ristoranti, palestre, piscine, sale giochi, teatri, cinema, musei. Nei ristoranti al chiuso resterà il limite delle 6 persone allo stesso tavolo, mentre per gli spettacoli ci saranno limiti massimi di capienza. Buffet consentiti, ma non ci potrà servire da soli. Le discoteche saranno aperte ma non si potrà ballare.

Resteranno, però, ferme alcune regole fondamentali. Obbligatorio indossare sempre la mascherina, anche all’aperto con possibilità di toglierla solo in luoghi isolati, durante l’attività fisica e presso i locali quando si mangia o si beve. Saranno ancora vietati gli assembramenti, al chiuso come all’aperto. E resterà necessaria la frequente igienizzazione delle mani.

A contribuire al passaggio in zona bianca é stato il fatto che l’Abruzzo é risultata la migliore Regione in Italia riguardo la genotipizzazione del virus del Covid 19. La media del 6.05% dei casi sequenziati consente in parte di identificare le varianti più contagiose del virus. Lo studio pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità “Prevalenza e distribuzione delle varianti dei virus Sars-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia” ha messo in evidenza l’importante lavoro che viene svolto nei laboratori abruzzesi.

In Italia ben 11 regioni non raggiungono l’1, tre si attestano tra l’1 e il 2, e due tra il 2 e il 3. Dopo l’Abruzzo c’è la Provincia Autonoma di Bolzano con 5.08%, la Sardegna con il 4.05% e l’Umbria con il 3.06%. Lo studio dell’ISS, ripreso nel report della Fondazione Gimbe, comprende il periodo temporale compreso tra il 28 dicembre 2020 e il 19 maggio scorso. L’importante lavoro in Abruzzo ha permesso di individuare subito le varianti maggiormente virulente e prevenire il diffondersi del virus.