La cyclette per dimagrire in casa: benefici e consigli

L’allenamento con cyclette tonifica i muscoli, rafforza il cuore, aiuta a dimagrire e previene le patologie delle articolazioni

Palestre e piscine sono chiuse a causa dell’emergenza sanitaria per Coronavirus ma si può e si deve continuare ad allenarsi a casa. Uno dei metodi classici per mantenersi in forma tra le mura domestiche é senza dubbio la cyclette. Un attrezzo di facile utilizzo, economico (ce ne sono di tutti i prezzi a seconda delle esigenze), dal ridotto imgombro e, soprattutto, efficace. Andiamo a scoprire insieme i molteplici benefici che apporta questo tipo di allenamento.

Cominciamo col dire che, contrariamente all’opinione comune, la cyclette è uno strumento adatto a tutti, anche a chi soffre di mal di schiena; a patto, però, che durante lo svolgimento dell’esercizio si mantenga una posizione corretta. A tale proposito é fondamentale regolare il sellino in modo che la gamba risulti perfettamente distesa nell’atto della pedalata.

Oltreché rafforzare i muscoli lombari, la cyclette tonifica anche quadricipiti e bicipiti femorali, adduttori, glutei e polpacci. Ovviamente i risultati non sono immediati; ma se ci si allena con costanza e determinazione almeno tre volte la settimana, dopo un mese e mezzo si potrebbero già constatare a occhio nudo i primi risultati.

L’utilizzo regolare della cyclette é inolter un ottimo esercizio aerobico, perfetto per rafforzare il nostro muscolo più importante: il cuore. Per tenere sotto controllo i battiti potrà essere utile un cardiofrequenzimetro, che, qualora la cyclette non lo avesse già incorporato, può essere acquistato nei negozi di articoli sportivi oppure sulle piattaforme online.

L’allenamento con cyclette non solo tonifica ma comporta anche un notevole dispendio energetico, facendo dimagrire. A patto, però, che si associ l’esercizio ad una corretta dieta alimentare e che ci si ricordi sempre che si comincerà a bruciare calorie e a smaltire i grassi accumulati su fianchi e pancia soltanto dopo che si sarà superata la mezz’ora di attività ad un ritmo mediamente intenso.

La cyclette, inoltre, è perfetta anche per prevenire patologie delle articolazioni che potrebbere insorgere, o peggiorare, con la sedentarietà oppure per recuperare le normali funzioni di articolazioni, muscoli o tendini;

Non bisogna poi dimenticare che l’esecizio fisico, anche con cyclette, migliora l’umore perché durante l’attività il nostro cervello rilascia endorfine, ormoni che servono a mantenerci lontani dallo stress e aiutano a rilassarci.

A questo punto non resta che augurarvi una buona pedalata esortandovi a non mollare se le prime volte doveste sentire i muscoli indolenziti e ad accompagnare il vostro allenamento con la playlist preferita perché nulla meglio della musica aiuta a far passare il tempo e ad abbattere le senzazione di fatica.