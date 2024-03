Kursaal illuminato di lilla per la campagna contro i disturbi alimentari

GIULIANOVA – Anche quest’anno il Comune di Giulianova ha aderito alla campagna digitale promossa da Anci e da Never Give Up Onlus in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare.

L’ Amministrazione comunale ha in sostanza accettato di rendere visibile la condivisione di questa delicata tematica illuminando di lilla il palazzo Kursaal. I disturbi alimentari, nello specifico anoressia e bulimia, sono la prima causa di morte tra gli adolescenti e purtroppo la situazione si è ulteriormente aggravata a seguito della pandemia.

In Italia 2.665.000 adolescenti hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea. Solo il 10% riesce a chiedere aiuto e lo fa mediamente dopo tre anni dai primi sintomi. Dal 2014 l’ Associazione Never Give Up, impegnata nella sensibilizzazione, prevenzione, trattamento e ricerca sui disturbi dell’alimentazione, promuove con le istituzioni campagne di sensibilizzazione su questi temi.