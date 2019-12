Futura Volley Teramo domani in trasferta con il CUS L’Aquila

TERAMO – Un altro sabato sera in campo per la LG Impianti Futura Volley Teramo. Le ragazze di coach Arrizza, nella nona di Serie C, faranno visita al CUS L’Aquila alle ore 18:00. Sarà la seconda di tre trasferte consecutive per capitan Furlan e compagne, con grande voglia di rivalsa dopo il 3-0 incassato in casa della Gaglioti Ricambi Giulianova.

C’è un solo punto a separare le due compagini, con le aquilane a quota 15 e le biancorosse a 14. Una vittoria potrebbe permettere alle aprutine di rientrare a pieno nella zona playoff, ma sarebbe soprattutto un gran toccasana. 5 vittorie e 3 ko fin qui per la Futura, caduta, oltre che con le giuliesi, con Volley Pescara 3 e RosetoMontorio. Sarà sfida da ex per Francesca Imprescia, che fino all’estate 2018 giocava dall’altra parte del traforo nella squadra cussina.

L’Aquila viene dallo 0-3 patito in casa contro la capolista Pescara (23-25; 20-25; 23-25) e presenta un organico di spessore allenato da Donato Spagnoli, ormai bandiera della squadra del Capoluogo, e capitanato da Giulia De Paulis.

Coppia arbitrale tutta al femminile, con Federica Campetta e Francesca Iarussi rispettivamente primo e secondo arbitro.