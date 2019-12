Si vota per il nuovo Comitato di Quartiere Annunziata a Giulianova

GIULIANOVA – Domenica 15 dicembre si svolgeranno, al Centro Socio-Culturale in via Dei Pioppi, le elezioni per la costituzione del nuovo Comitato di Quartiere Annunziata, con apertura del seggio alle ore 10.00 e chiusura alle ore 22.00. Subito dopo si apriranno le operazioni di scrutinio, secondo le disposizioni del Regolamento per la Partecipazione Popolare della Città di Giulianova.

Il cittadino che otterrà il numero maggiore di voti sarà nominato Presidente del Comitato di Quartiere Annunziata. Il secondo candidato più votato verrà eletto Vicepresidente, mentre tutti gli altri verranno nominati delegati.

Il Comitato avrà la durata di tre anni. Possono votare tutti gli abitanti del Quartiere Annunziata che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, muniti di idoneo documento di identità.

L’elenco dei candidati per la ricostruzione del nuovo Comitato di Quartiere Annunziata:

1) BALDUCCI ISA

2) BRANDIMARTE ALESSANDRO

3) CIPOLLONI IVAN

4) DI BATTISTA NICOLA

5) DI REMIGIO EROS

6) GARBATINI LORENZO

7) IAMPIERI DANTE

8) MAROZZI ARIANNA

9) MASTRILLI DONATELLA

10) MERCURI REMO

11) RANALLI RITA