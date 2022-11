CUS Cagliari – Panthers Roseto 61-56: il racconto del match

CAGLIARI – Le ARAN Cucine Panthers Roseto non riescono ad espugnare il Palacus di Cagliari, perdendo 61-56 e inanellando così la quarta sconfitta consecutiva. Le rosetane hanno avuto un approccio sbagliato alla partita, concedendo un vantaggio di 17 lunghezze alle avversarie, pagando così l’enorme fatica di dover colmare il gap e sfiorando comunque la rimonta proprio nei minuti finali.

Entrambe le squadre partono contratte, consapevoli dell’importante posta in palio. Le difese prevalgono nettamente sugli attacchi, Cagliari prova a fuggire in un paio di occasioni ma le Panthers – sempre prive di Micovic, Dell’Orto e Polimene – restano a contatto (16-12) nonostante le troppe palle perse.

Roseto continua a fare fatica in fase offensiva commettendo anche errori banali sotto canestro e, ad inizio della seconda frazione, coach Romano decide di chiamare time out per riordinare le idee. Cagliari però continua a non permettere canestri semplici chiudendo letteralmente l’area, Roseto è nervosa e il primo tempo si chiude sul 28-21.

All’inizio del terzo quarto la situazione per le Panthers peggiora ulteriormente: Cagliari piazza subito un break di 10-0 e coach Romano è costretto a chiamare per ben due volte il minuto di sospensione. Proprio nel momento peggiore avviene la reazione delle rosetane che cominciano a difendere con più aggressività, trovando un po’ di fluidità in attacco. Cagliari riesce comunque a mantenere il margine di vantaggio sulle dieci lunghezze al termine della terza frazione (47-37).

Le Panthers partono benissimo nell’ultimo quarto, con un break fulmineo di 5-0, alzando sempre di più i decibel in difesa. Le sarde sono frastornate ma vengono graziate nei momenti chiave da scelte poco lucide e imprecise da parte delle biancazzurre, provate dalla fatica di rimontare l’ampio divario di 17 lunghezze.

Per le ARAN Cucine Panthers Roseto è una sconfitta con tanti rimpianti, adesso bisognerà ricaricare le batterie e cercare d’interrompere questo poker negativo a partire dal prossimo turno, al PalaMaggetti, contro La Spezia.

TABELLINO

CUS Cagliari: Puggioni 4, Paoletti 2, Caldaro 8, Brun ne, Saias 3, Giangrasso 20, Gagliano 8, Usai 2, Stawinska 14, Testoni ne, Striuli ne.

ARAN Cucine Panthers Roseto: Dell’Olio 3, Lombardo 15, De Santis ne, Mitreva 17, De Marchi, Azzola, Schena 2, Kelly 14, Ceccanti 3, Manfrè 1.

Parziali (16-12, 12-9, 19-16, 14-19)