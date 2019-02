Diretta di Crotone – Pescara: dove vederla in tv e streaming

Lunedì 18 febbraio si gioca Crotone – Pescara, posticipo della 24° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita allo stadio, streaming o webcronaca

CROTONE – Lunedì 18 febbraio si gioca Crotone – Pescara, posticipo della ventiquattresima giornata, la quinta del girone di ritorno, del campionato di Serie B 2018/2019. Calcio di inizio fissato per le ore 21.

La squadra di Pillon proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Foggia. Un solo punto conquistato in due gara le hanno fatta precipitare in quinta posizione con 35 punti, a -8 dalla capolista Brescia. Terzultimo, a quota 19, il Crotone, che nel turno precedente ha pareggiato in casa del Verona. Sono 24 i precedenti, in terra calabrese, tra le due compagini, con il bilancio di 11 vittorie per i padroni di casa, 7 pareggi e 6 affermazioni degli ospiti. L’ultima sfida risale al 10 dicembre 2016 quando le due squadre militavano in Serie A. In quella occasione ad avere la meglio furono i pitagorici grazie alle reti messe a segno da Palladino e Ferrari; di Campagnaro il gol dei biancazzurri.

DAZN

Il match sara trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN. Collegamenti solitamente a partire da 15 minuti prima del match per vivere l’attesa con le formazioni e curiosità sulla partita.

Webcronaca

In alternativa o come supporto per tablet e smartphone ci sarà come di consueto la webcronaca a cura di Calciomagazine.net. Dalle ore 21 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20.15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Il Crotone dovrebbe scendere in campo con il modulo 5-3-2 con Cordaz in porta e pacchetto difensivo composto da Spolli, Vaisanen, Golemic al centro e da Sampirisi e Milic sulle fasce. In mezzo al campo Zanellato, Barberis, Benali. Coppia d’attacco composta da Pettinari, Machach. Il Pescara dovrebbe scendere in campo con il consueto modulo 4-3-3 con Fiorillo in porta, difesa a quattro composta dalla coppia centrale Campagnaro-Scognamiglio e da Balzano e Ciofani sulle fasce. A centrocampo Brugman in regia con Memushaj e Kanoutè sulle corsie. In attacco il tridente formato da Marras, Mancuso e Capone.

CROTONE (5-3-2): Cordaz; Sampirisi, Spolli, Vaisanen, Golemic, Milic; Zanellato, Barberis, Benali; Pettinari, Machach. Allenatore: Stroppa

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Campagnaro, Scognamiglio, Balzano; Memushaj, Kanoutè, Brugman; Marras, Mancuso, Capone. Allenatore: Pillon