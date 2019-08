CrossFit, evento internazionale al Decathlon San Giovanni Teatino

Attesi 250 atleti da tutta Italia e non solo. Iscrizioni aperte fino al 31 agosto. L’assessore Ferraioli: “A San Giovanni Teatino attesi sportivi ed appassionati”

SAN GIOVANNI TEATINO – Sono attesi 250 atleti, provenienti da tutta Italia e non solo, all’Olympus Throughdown di San Giovanni Teatino in programma per sabato 21 e domenica 22 settembre 2019. L’evento sportivo, patrocinato dall’Amministrazione comunale, è organizzato dall’ASD Radical Gym di Montesilvano ed è frutto della collaborazione tra Decathlon San Giovanni Teatino ed il Box Whiteowl CrossFit gestito dal coach Antonio Serafini.

Ultimi giorni per iscriversi attraverso la piattaforma Smartwod, la scadenza è fissata per sabato 31 agosto prossimo. L’evento sportivo è stato presentato nei giorni scorsi a Palazzo di Città dall’assessore allo sport Roberto Ferraioli ed una delegazione del Decathlon San Giovanni Teatino composta da Fabio Petrucci, Simone Taricani e Anna Di Nino.

“Il CrossFit è un’impegnativa branca del fintess che sta ottenendo un sempre maggiore riscontro anche nel nostro territorio. – ha dichiarato l’assessore Ferraioli – Sarà un occasione di confronto per tanti atleti, e riteniamo che questo evento abbia una forte valenza sociale e culturale oltre che sportiva. Il CrossFit infatti richiede qualità caratteriali, mentali e non solo fisiche che potranno essere apprezzate e condivise con gli atleti partecipanti. Altro aspetto non trascurabile dell’Olympus è l’arrivo nella nostra città di atleti ed appassionati per i quali, gli organizzatori, hanno già attivato sinergie con attività ricettive presenti nel territorio di San Giovanni Teatino”.

Gli standard Open-Master 35-Master 40 prevedono: snatch 50/35, c&j 70/45, chest to bar/pullups, t2b (nelle fasi finali gli standard potrebbero subire variazioni).

PROGRAMMA

Il programma prevede nel primo giorno tre wod per tutti (divisi in categorie: Open men/Open women/Mater 35+ men/Master 35+ women/Master 40+ men/Master 40+ women) dalla classifica si effettuerà la divisione degli open nelle seguenti categorie: Rx Men/Rx Women/Scaled Men/Scaled Women. Le categorie Master non subiranno variazioni.

Nel secondo giorno: un wod per tutti dal quale sarà effettuato il primo taglio che darà accesso alla semifinale alla quale parteciperanno 20 man/10 women per la categoria RX, 20 men/10 women per la categoria Scaled, 10 men/10 women per la categoria Master 35+ e 10 men/10 women per la categoria Master 40+. Secondo taglio per la finale alla quale parteciperanno 10 men/10 women per la categoria Rx; 10 men/10 women per la categoria Scaled; 10 men/5 women per la cateoria Master 35+; 5 men/ 5 women per la categoria Master 40+.

Il montepremi delle fasi finali è in denaro e sarà suddiviso tra i primi 3 classificati della Categoria Rx men e women e delle divisioni Master 35+ men e women. I vincitori delle divisioni Scaled men e women e Master 40+ men e women verranno premiati con i prodotti offerti dagli sponsor.