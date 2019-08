Pescara, ai domiciliari continua a spacciare: arrestato 53enne

PESCARA – Proseguono incessanti i controlli di polizia disposti dal Questore di Pescara per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in città. In due distinte operazioni sono finiti in manette due pescaresi, che avevano fatto delle loro abitazioni il fulcro delle attività illecite. Oltre a un giovane 21enne è caduto nella rete della sezione antidroga della Squadra Mobile P.M., 53 anni, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine.

L’uomo era stato già tratto in arresto dagli stessi poliziotti della “narcotici” ai primi di agosto. In quell’occasione aveva ceduto alcune dosi di hashish ad un sedicenne, che dopo aver bussato alla finestra del pianterreno dell’abitazione di P.M, aveva da questi ricevuto poco meno di due grammi di “fumo”, pagandoli 10 euro.

L’immediata irruzione nell’appartamento aveva permesso di sequestrare circa due etti di droga, tra hashish e marijuana. P.M. era stato dunque arrestato, tradotto in carcere e, dopo l’udienza di convalida, posto agli arresti domiciliari. Ma si era subito riorganizzato, tant’è che gli uomini della Mobile hanno deciso di fargli nuovamente “visita”, convinti che P.M., nonostante fosse in custodia cautelare, continuasse a spacciare presso la sua abitazione.

L’intuizione si rivelava fondata in quanto a seguito di perquisizione, all’interno di un portaocchiali appoggiato sul comò della sua camera da letto (lo stesso portaocchiali dove, anche la volta precedente, era stata trovata droga) si rinvenivano circa 20 grammi di hashish ed un bilancino di precisione.

Il 53enne veniva pertanto tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica, dr.ssa Anna Benigni, ristretto presso la locale Casa Circondariale.