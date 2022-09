Cronoscalata ai Prati di Tivo, ciclismo amatoriale su strada l’11 settembre

PIETRACAMELA – Appuntamento domenica 11 settembre con il ciclismo amatoriale su strada targato Acsi in quota a Prati di Tivo con lo svolgimento della Cronoscalata. Una manifestazione di respiro regionale che reca la firma in ambito organizzativo del Team Go Fast Event di Daniele Capone che si avvale della collaborazione tecnica del Team Go Fast di Andrea Di Giuseppe e dell’Acsi Teramo di Raffaele Di Giovanni.

La formula di gara prevede alle 9:30 la partenza ad andatura controllata da Prati di Tivo, trasferimento fino alla strada statale 80 verso Montorio al Vomano, con relativo giro di boa e via agonistico per tutti i partecipanti ad inizio salita.

Ad andatura libera la percorrenza dell’ascesa che misura circa 10 chilometri, fino a raggiungere il traguardo posto pochi metri prima del Piazzale Amorocchi a Prati di Tivo.

La classifica verrà stilata tenendo conto del tempo dei singoli partecipanti, con relativa premiazione per i primi cinque di ogni categoria sia di prima che di seconda serie.