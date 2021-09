Croce Rossa Teramo, apertura ai privati per acquisto nuova sede

TERAMO – La Croce Rossa Italiana di Teramo si rivolge ai privati aprendo alle manifestazioni di interesse da parte dei proprietari di immobili da destinare a nuova sede territoriale. Si legge di seguito nella nota.

“Gli appelli lanciati alle istituzioni per la ricerca di una nuova sede, i numerosi tavoli tecnici e gli incontri tenutisi incessantemente durante gli ultimi mesi, non hanno fatto emergere nessuna soluzione praticabile. La Croce Rossa di Teramo invita quindi cittadini e aziende a inviare una proposta, per la locazione o l’acquisto di immobili, nonché eventuali donazioni per chi volesse contribuire economicamente.

Si ricordano le caratteristiche della struttura ricercata con somma urgenza: un fabbricato di almeno 250 metri quadrati, collocato se possibile nel capoluogo, che disponga di un facile accesso alle principali vie di comunicazione; che abbia uno spazio esterno per i mezzi di trasporto e d’emergenza in dotazione. Tutte le richieste di informazione e le manifestazioni di interesse potranno essere inviare all’indirizzo mail: info@criteramo.it

L’associazione ha da poco liberato i locali al primo piano dell’edificio “Comi 2” dove era ubicata, ora si trova in via provvisoria al pian terreno, nei locali messi temporaneamente a disposizione dalla Provincia, in attesa di trovare una nuova sede definitiva e scongiurare la chiusura e l’interruzione delle attività a favore della popolazione che quotidianamente svolge”.