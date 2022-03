8 marzo, a Celano proiezione di “Cristian e Sally” con Corrado Oddi

In sala consiliare proiezione del cortometraggio che affronta il tema della violenza sulle donne, oltre a disabilità e ludopatia

CELANO – In occasione della festa delle donne la Presidente del Consiglio Silvia Morelli e la Consigliera con delega a disabilità e famiglia Divina Cavasinni, in collaborazione con lo “Sportello d’ascolto Centro Antiviolenza”, Fidapa Avezzano e Centro Anffas Peter Pan, hanno organizzato un importante convegno sul tema, dedicato ai ragazzi delle scuole e del Centro Peter Pan.

Dopo il saluto istituzionale si passerà alla proiezione del cortometraggio “Cristian & Sally”, basato su tre tematiche importantissime: violenza sulle donne, disabilità e ludopatia.

Dopo la proiezione l’attore Corrado Oddi, interprete principale del film, leggerà delle poesie dedicate proprio alle donne.

A seguire il convegno sul tema con interventi di: Dott.ssa Benedetta Cerasani (Presidente Ass. I Girasoli): “La fluidità dell’autostima”; Dott.ssa Alessandra Ciampichini (FIDAPA BPW Se. Avezzano): Donne e traguardi professionali; Dott.ssa Ilaria Cacciarelli (FIDAPA BPW Se. Avezzano): Donne e traguardi professionali; Dott.ssa Angela Raglione (Sportello d’ascolto Centro Antiviolenza): “Attività Sportello d’ascolto Centro Antiviolenza”.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid-19.

Per l’occasione in Piazza IV Novembre sarà allestito un gazebo per la vendita di candele gialle fatte a mano dai ragazzi del Centro Peter Pan.