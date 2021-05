L’Aquila, viabilità: al via la ripavimentazione lungo la Strada Statale 17

Dal 6 maggio lavori nel tratto compreso tra l’ingresso al Tecnopolo e lo svincolo autostradale dell’Aquila ovest

L’AQUILA – A partire da domani, giovedì 6 maggio, cominceranno i lavori di ripavimentazione lungo la strada statale 17, nel tratto compreso tra l’ingresso al Tecnopolo e lo svincolo autostradale dell’Aquila ovest. Lo rende noto l’assessore alle Opere pubbliche del Comune dell’Aquila, Vito Colonna. “Le opere saranno realizzate da 2i Rete Gas – ha spiegato Colonna – che ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità per questo intervento molto importante per il ripristino di una viabilità in piena sicurezza. Un’operazione che fa il paio con la posa d’asfalto effettuata la scorsa settimana lungo la statale 80, nel quadro della riorganizzazione complessiva della circolazione con le nuove rampe di accesso all’autostrada”.

“I lavori – ha concluso Colonna – saranno condotti prevedibilmente senza interruzione o modifiche al traffico e ci scusiamo fin d’ora dei disagi che potrebbero verificarsi durante la posa del nuovo asfalto, ma si tratta di azioni che, ribadisco, puntano a rendere migliore e più sicura la viabilità”.