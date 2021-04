Covid, vaccinazioni: operativo il Pala BBC di Vasto

In funzione dal 9 aprile, dopo il PalaUd’a, sarà il secondo punto vaccinale della Provincia di Chieti, integrato con il Palasport di San Salvo

CHIETI – Da venerdì 9 aprile 2021 entra in funzione il secondo grande punto vaccinale della provincia di Chieti. Dopo il PalaUd’A è la volta del Pala BCC di Vasto, che diventa operativo con sei linee vaccinali e sarà integrato con il Palazzetto dello sport di San Salvo, dove le linee saranno tre. La capacità produttiva è di 720 vaccini al giorno per Vasto e 360 per San Salvo. A operare sulla struttura saranno medici e infermieri della Asl Lanciano Vasto Chieti e squadre di volontari. Proprio questi ultimi saranno già schierati in forze in questo week-end per dare un’importante spinta alla campagna vaccinale.

Accanto al volontariato del posto, come La Conchiglia, la Croce rossa, la Protezione civile e l’Associazione nazionale Polizia di Stato, ci saranno gli operatori del Comitato Maniunite di Padova, già presenti a Chieti per il “battesimo” del PalaUd’A e che ora tornano a Vasto per donare alla città lo stesso impegno con un’unica finalità: dare forza e lavorare insieme alla comunità locale per ridurre il contagio e il rischio pandemico con una vaccinazione massiccia.

Con le associazioni di Vasto si sta già lavorando per costruire la rete @maniunitepervasto, così da garantire continuità nel supporto alla vaccinazione di massa, che prevede tempi lunghi e grandi numeri. Pronto a entrare in campo anche il Distretto Rotary 2090 con la task force “We stop Covid”: è stata già avanzata alla Direzione Asl l’offerta di mettere a disposizione 31 volontari, di cui dieci medici e 21 amministrativi.

A coordinare le attività del Pala BCC sono Michela Tascione, responsabile del Distretto sanitario, indicata dalla Asl, e Anna Suriani, referente del Centro operativo comunale.