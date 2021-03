Covid, sostegno categorie più colpite: la nota di D’Angelo (Cambiamo)

“Le misure di contenimento della pandemia si sono abbattute con virulenza su alcune categorie e sull’indotto che attorno ad esse ruota”

L’AQUILA – “E’ stato approvato oggi dal Consiglio comunale dell’Aquila un ordine del giorno a mia prima firma che, nel riconoscere gli sforzi compiuti dall’amministrazione a favore dei settori economici maggiormente colpiti dalle restrizioni di quest’ultimo anno, invita a compiere un ulteriore passo in questa direzione”. Lo dichiara Daniele D’Angelo, consigliere di “Cambiamo” al Comune dell’Aquila.

“Le misure di contenimento della pandemia – spiega D’Angelo – si sono abbattute con particolare virulenza su alcune categorie e sul vasto indotto che attorno ad esse ruota, determinando pesanti ricadute economiche e anche una ridotta fruizione dei servizi come conseguenza di un’attività a lungo interdetta e comunque fortemente limitata. Questo ordine del giorno da un lato dà atto all’amministrazione di aver mostrato consapevolezza della gravità della situazione, venendo incontro alle aziende più colpite ad esempio con riduzioni tariffarie tra le più significative a livello nazionale, dall’altro, alla luce degli effettivi e prolungati periodi di inattività, sollecita un ulteriore sforzo da compiersi impiegando i maggiori trasferimenti decisi dal governo centrale nei confronti degli enti locali e sostenendo le iniziative parlamentari, da qualsiasi parte esse provengano, finalizzate a finanziare da parte dello Stato la vicinanza dei Comuni al tessuto economico. Il sostegno del sindaco Pierluigi Biondi, dell’amministrazione e della maggioranza, che ringrazio per aver condiviso la finalità di questa iniziativa – conclude il consigliere di ‘Cambiamo’ -, sono un buon viatico per la realizzazione concreta di questo obiettivo, per il cui raggiungimento non faremo mancare il nostro contributo in termini di stimolo e proposta costruttiva”.