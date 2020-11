Covid, le richieste dell’Associazione Regionale dei Bed and Breakfast

“Anche questa volta la Regione Abruzzo lascia sola la categoria dei Bed and Breakfast non imprendioriali, che non hanno percepito ristoro”

REGIONE – Riceviamo e pubblichiamo una nota pervenuta dall’Associazione Regionale del Bed and Breskfast abruzzesi. “L’Associazione regionale dei B&B abruzzesi, ABRUZZOBNB, è rimasta ormai l’unica voce nella Regione Abruzzo a farsi carico di informare i tantissimi gestori di B&B abruzzesi non imprenditoriali della mancata erogazione del ristoro una-tantum previsto da una legge regionale, la LR 10 del 03 giugno 2020,con la quale all’art 2 comma 2 è chiaramente previsto un sostegno economico causa emergenza sanitaria COVID 19 anche per le attività di B&B non imprenditoriali.

Dal mese di GIUGNO scorso la Regione non ha onorato l’impegno che essa stessa ha deciso di mettere in atto e introdotto con un atto normativo, appuntola LR 10 del 03 giugno 2020. L’Associazione ABRUZZOBNB nel frattempo ha avuto diverse interlocuzioni sia con l’Assessore al Turismo sia con i Dirigenti Regionali del Dipartimento, i quali hanno risposto in modo non chiaro e interlocutorio,prima adducendo problemi legati alle finalità dei fondi europei POR FERS, poi esprimendo le enormi difficoltà economichedella Regione e le migliaia di domande ancora inevase con i conseguenti ritardi, tant’è che ad oggi ancora non è stato previsto nessun bando per l’erogazione dei ristoriper le attività di B&B non imprenditoriali. Un’altra questione che salta all’occhio e un’altra domanda che in tanti si stanno ponend oè come mai altre “associazioni” presenti nella regione che si dichiarano essere i paladini per la difesa dei gestori dei B&B non imprenditoriali addirittura a livello nazionale, non abbianopreso iniziative concrete né ci abbiano mai contattato per unire le forze per cercare di sostenere e ottenere un risultato a beneficio di tutti i gestori di B&B.

L’erogazione del contributo previsto della L.R. 10/2020, per quanto simbolico,sarà il MERITATO RICONOSCIMENTO per i B&B FAMILIARI, che intutto l’Abruzzo e soprattutto nelle Aree Interne, rappresentano spesso l’unica realtà che assicuri ospitalità tutto l’anno, incidendo in modo significativo sull’economia del territorio. La legge c’è ed è stata anche ottenuta con interventi fattivi dell’Associazione ABRUZZOBNB, che è stata anche audita a maggio scorso presso la competente Commissione del Consiglio Regionalenella persona della sua Presidente. Stando così le cose, in presenza di una tale palese omissione, l’Associazione si augurache la Regione adempia quanto prima a quanto si è impegnata essa stessa a fare e cioè all’erogazione dei ristori così come prevede la LR 10/2020, ponendo fine a questa grave omissione. Monitoreremo l’evolversi della situazione e ne daremo comunicazione”.