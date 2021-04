Covid, Open Day a L’Aquila: aperto parcheggio per utenti

In occasione dell’Open day che si terrà il 25 aprile via Ficara sarà disponibile il parcheggio musp ex Mariele Ventre

L’AQUILA – In vista dell’open day promosso dalla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila nella giornata di domani, domenica 25 aprile, è stata disposta l’apertura del parcheggio antistante il Musp ex “Mariele Ventre” in prossimità del centro vaccinale di via Ficara.

È quanto emerso al termine della riunione dell’unità di crisi comunale, cui hanno partecipato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi (nella foto), e l’assessore alla protezione civile, Fabrizio Taranta.

Sarà assicurata, inoltre, la presenza di personale e mezzi della Polizia municipale per agevolare l’afflusso degli utenti e controllare il traffico veicolare vicino alla struttura adibita a centro per le somministrazioni.

Si ricorda che l’adesione all’open day per la somministrazione del vaccino Astrazeneca, che si svolgerà esclusivamente nel musp di via Ficara, è riservata ai cittadini over 60 senza patologie gravi che già da oggi possono prenotarsi telefonando al numero verde messo a disposizione dall’Azienda sanitaria: 800169326.