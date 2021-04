Festa Madonna di Pietraquaria, il programma della due giorni

I festeggiamenti si articoleranno su due giorni: il 26 aprile il Vescovo celebrerà il Rosario, il 27 aprile la Messa in Cattedrale

AVEZZANO – Il vescovo Santoro, in occasione della Festa della Madonna di Pietraquaria presiederà il 26 aprile alle 19, il Rosario e l’affidamento alla Vergine di Pietraquaria e il 27 aprile alle 11, la Messa in Cattedrale.

Si potrà partecipare in presenza con il numero consentito dalle norme anti-covid e attraverso la diretta TV sul canale 119 del digitale terrestre, sulla pagina Facebook Diocesi di Avezzano.

«La città di Avezzano – dichiara il vescovo – si riaffida alla sua celeste patrona, invoca la sua intercessione per ricevere da Dio i doni necessari all’oggi del suo cammino: il coraggio della fraternità, la salute spirituale e fisica, la protezione per quanti attraversano il tempo del dolore, una rinnovata semina di speranza». L’invito è «a seguire in cuore di comunione e deporre (lunedì) sui balconi una candela, un cero, segni di una invocazione di luce nella notte della prova. La festa, pur non potendo essere celebrata nei suoi dati tradizionali di storia e devozione, sia da tutti vissuta con un supplemento di interiorità e preghiera».