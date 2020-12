Covid L’Aquila, FablabAq in prima linea sul territorio

L’associazione ha donato alla ASL dell’Aquila visiere anti-contagio e dispositivi “salva-orecchie”, fatti a mano con l’ausilio della stampa 3D

L’AQUILA – Anche il FablabAQ in questo periodo così difficile per il nostro paese ha contribuito alla lotta contro il Covid-19 donando alla ASL dell’Aquila visiere anti-contagio e dispositivi “salva-orecchie”, realizzati a mano con l’ausilio della stampa 3D con lo scopo di aiutare il personale sanitario nella lotta contro il virus.

La nostra associazione fa parte della rete di maker e Fablab che da anni sensibilizza le nuove generazioni al pensiero computazionale, all’artigianato digitale e ad un approccio innovativo alla prototipazione attraverso stampanti 3D, frese CNC e macchine ad intaglio laser.

Il FabLabAQ lancia un appello a tutti gli Abruzzesi: “Chiunque stia combattendo in prima linea contro questo nemico comune e abbia bisogno di dispositivi di protezione facciale e “salva-orecchie” non esiti a contattarci. Siamo disponibili e pronti ad aiutare come meglio possiamo la nostra città e la nostra regione.”

FabLabAQ ha voluto fare un ringraziamento speciale a tutti gli infermieri e i medici che in questo periodo combattono in prima linea contro il virus e a Prusa3D (https://www.prusa3d.it/) per aver messo a disposizione i file di stampa.

I dispositivi sono stati prodotti all’interno del suo laboratorio d’artigianato rispettando le più recenti norme anti-contagio.