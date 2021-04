Covid, Giulianova: al via la vaccinazione per gli over 80

Sabato 3 aprile verrà somministrata la prima dose di vaccino agli ultra 80enni registrati sulla piattaforma regionale dopo il 28 febbraio

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova, in accordo con la Asl di Teramo, informa che nel pomeriggio di sabato 3 aprile, verrà effettuata la somministrazione della prima dose di vaccino anti Covid-19 per quei cittadini giuliesi ultra 80enni, che hanno presentato manifestazione dì’interesse sulla piattaforma Sanità della Regione Abruzzo dopo il 28 febbraio.

Il personale del Segretariato Sociale ed i volontari della Protezione Civile e Croce Rossa, stanno contattando gli utenti, per dar loro indicazioni sull’orario in cui dovranno recarsi ad effettuare i vaccini.

Le vaccinazioni verranno effettuate presso il centro polifunzionale “I Pioppi”, nel quartiere Annunziata.