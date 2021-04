Castelnuovo Vomano – Matese: dove vedere la diretta della partita

CASTELNUOVO A VOMANO – Il Castelnuovo Vomano è pronto alla gara interna contro il Matese, valevole per la settima giornata di ritorno del girone F di serie D. Sicuri assenti Loviso e Ferri, che sconteranno la seconda e ultima giornata di squalifica, e gli infortunati Seck e Foglia, mentre è ormai completamente recuperato D’Egidio.

Mister Guido Di Fabio, come sempre, sta preparando la gara meticolosamente, riservandosi di sciogliere gli ultimi dubbi solo poco prima della gara, predicando ai suoi ragazzi umiltà ma al tempo stesso il giusto approccio offensivo.

Intanto, nella mattinata di mercoledì 31 marzo, una delegazione del Castelnuovo Vomano, composta dal Presidente Giancarlo Di Flaviano e al dirigente Cesare Spinelli, si è recata in rappresentanza della società presso la casa-famiglia “Nido del Focolare-Madre Regina” di Cerchiara di Isola del Gran Sasso, ospitante ragazzi orfani e abbandonati per la maggior parte disabili, per consegnare a nome di tutti i tesserati e degli sponsor, oltre a uova e colombe, un dono solidale pasquale consistente in beni di prima necessità, vestiario, giocattoli, materiale didattico e buoni per farmaci e generi alimentari.

La gara tra Castelnuovo Vomano e Matese si disputerà giovedì 1 aprile alle 15 a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook e sul canale youtube del Castelnuovo Vomano oltre che sul sito internet www.castelnuovovomanocalcio.it.