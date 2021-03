Covid, Avezzano: vaccino per over 80, personale scolastico e Forze dell’ordine

Il Sindaco Di Pangrazio annuncia che é partita la campagna vaccinale e che ogni giorno sono inoculate circa 300 dosi

AVEZZANO – “Partita la campagna vaccinale ad Avezzano, circa 300 le dosi inoculate giornalmente”. Lo annuncia sui social il Primo Cittadino, Giovanni Di Pangrazio.

“Dopo la vaccinazione degli operatori sanitari, i più esposti ai pericoli del Covid-19, è partita con vigore la campagna vaccinale riguardante le categorie degli over 80, del personale scolastico e delle forze dell’ordine, le cui vaccinazioni vengono eseguite in continuazione, dal lunedì al sabato. – prosegue il post- Le cose stanno andando bene, ma non è ancora sufficiente. Essendo la Marsica un territorio densamente popolato, abbiamo richiesto un rafforzamento delle vaccinazioni, ad esempio utilizzando come sedi i presidi ospedalieri di Tagliacozzo e Pescina. Come Amministrazione Comunale, in caso di necessità, avremmo la possibilità di mettere a disposizione un ulteriore edificio all’uscita della Superstrada che, in un paio di giorni, potrebbe essere funzionante”.

“Ragazzi, facciamo un ulteriore sacrificio! Evitiamo nel tardo pomeriggio e nelle ore serali di fare assembramenti e lasciateci lavorare per completare questi vaccini. – é l’appello del Sindaco- Poi ci divertiremo tutti insieme. Per il momento, però, vi prego di credere in me; so che mi volete bene e che sapete ascoltarmi: evitiamo di fare assembramenti! É una richiesta che vi faccio davvero con il cuore, in virtù del rapporto speciale che con voi ho sempre mantenuto”.