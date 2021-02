Covid, attivo “Pronto eccomi” a supporto degli over 65

Da oggi il telefono amico dell’Associazione “Domenico Allegrino” Odv che offre assistenza psicologica gratuita e sostegno agli over 65

PESCARA – Una linea telefonica di supporto agli over 65 che soffrono la solitudine e l’isolamento sociale a causa della pandemia. Si chiama “Pronto eccomi” la nuova iniziativa organizzata nell’ambito del progetto “Sos Voglia di Vivere” che l’associazione “Domenico Allegrino” Odv di Pescara sta realizzando come capofila e sulla base di un finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Abruzzo. Il “telefono amico” sarà contattabile gratuitamente componendo il numero 3471408600 operativo tutti i giorni, compresa la domenica, dalle ore 17 alle ore 20. L’iniziativa, in questa prima fase, avrà la durata di tre mesi.

“C’è una fortissima preoccupazione per la veloce diffusione delle varianti del Covid, in particolare quella cosiddetta ‘inglese’, che sta provocando nelle province di Chieti e Pescara un rapido aumento dei contagi – afferma Antonella Allegrino fondatrice dell’associazione – Una preoccupazione che viene avvertita, ancora di più, dagli over 65, soprattutto da coloro che vivono lontano dalla famiglia e che sono costretti ad affrontare una condizione di isolamento sociale. Attiviamo, pertanto, una sorta di ‘telefono amico’ che, attraverso la competenze e l’esperienza maturata dai nostri operatori a livello di assistenza, li potrà aiutare a superare momenti di solitudine e sconforto e ad acquisire sicurezza per sopperire a situazioni di difficoltà dovute alla pandemia. Chi ci chiamerà, potrà ricevere informazioni e rappresentare esigenze e problematiche a cui cercheremo di offrire una risposta concreta ed efficace. Nell’attività saranno coinvolti, a turno, anche gli studenti del liceo classico “G. D’Annunzio” di Pescara che potranno, da un lato, partecipare a un’iniziativa di volontariato e, dall’altro, apprendere le tecniche di supporto e aiuto telefonico. Attueremo, dove necessario, anche collegamenti video attraverso WhatsApp e Skype”.

Il progetto “SOS Voglia di Vivere” mira ad assicurare la salute e il benessere per tutte le età, a sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura del volontariato e a favorire uno scambio intergenerazionale. Un’attenzione particolare è rivolta calla condizione di isolamento e solitudine che stanno vivendo le persone anziane a causa della pandemia. Il progetto è realizzato nel territorio di Pescara e Chieti dall’Associazione “Domenico Allegrino” Odv (capofila) con i partner “Meridiani Paralleli” (Chieti), Centro Italiano Femminile Consultorio Familiare (Cif) di Chieti, l’Avis Comunale di Casoli e Pennadomo (Chieti), l’Avis provinciale di Chieti e in collaborazione con il Comune di Chieti, i licei classici “G.B. Vico” di Chieti e “G. d’Annunzio” di Pescara, il Dipartimento di Salute mentale della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti e il Dopolavoro Ferroviario di Pescara.

Il progetto è realizzato nell’ambito del finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art.5 del codice del Terzo settore”, Attuazione art.73 D.Lgs 117/2017 (CTS), Piano operativo approvato con DGR Abruzzo n.434/2020 28 luglio 2020, e successivamente con Determinazione DPF014/82 del 29 luglio 2020, determina di approvazione della graduatoria finale N. DPG022/23 del 17/11/2020.