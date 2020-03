Kali Defence System, al via i corsi online dell’Urban Fight Chieti

CHIETI – “In questo particolare momento, ognuno deve cercare la maniera più giusta ed adatta per essere di aiuto alla comunità. Per questo motivo, io e Urban Fight Chieti Scuola di Arti Marziali, apriamo i nostri corsi on-line in maniera gratuita a tutti coloro che ne faranno richiesta”. Lo riferisce Francesco Picaro della Urban Fight Chieti Scuola di Arti Marziali.

“La disciplina che si studierà sarà il Kali Defence System, arte marziale di cui sono formatore e docente nazionale per CSEN dove si può lavorare utilizzando gli schemi motori anche singolarmente. Oltre a questo è previsto anche un circuito di preparazione atletica. Gli interessati possono contattare la pagina Facebook Urban Fight Chieti lasciando nome cognome e numero di telefono. Sperando di farvi cosa gradita saluto tutto il gruppo! Restiamo a casa, alleniamoci e pensiamo positivo”.

LINK: https://www.facebook.com/UrbanFightChieti/

“Per vincere questa battaglia ci vuole tempra e carattere, ma con umiltà e devozione arriveremo alla vittoria.”

Jido 慈道 Nenshin 念心