Covid-19, la donazione dell’associazione Kiwanis all’Asl Chieti

La Divisione 11 Abruzzo-Puglia dell’associazione Kiwanis Italia-San Marino ha consegnato tute protettive per gli operatori sanitari

CHIETI – Dopo la donazione di mascherine alla Centrale 118, la Divisione 11 Abruzzo-Puglia dell’associazione Kiwanis Italia-San Marino torna a sostenere la Asl Lanciano Vasto Chieti con la consegna di tute protettive per gli operatori sanitari. L’iniziativa rientra nella campagna di raccolta fondi intitolata “Doniamo un respiro” e avviata in occasione dell’emergenza Covid-19.

I dispositivi di protezione sono stati consegnati nella Palazzina Sebi, a Chieti, dalla luogotenente del Kiwanis Divisione 11, Anna Maria Borgonsoli, in rappresentanza del governatore Maura Magni e insieme ai presidenti dei club Kiwanis che hanno partecipato alla raccolta.

Erano presenti Margherita Trua per il Kiwanis Club Pescara; Catia Scacco (presidente) e Rossana Del Casale (vice) per il Kiwanis Club Francavilla al Mare e La Costa dei Trabocchi; Miranda Di Matteo per Kiwanis Club Chieti Pescara D’Annunzio; Laura Sorgentone per Kiwanis Montesilvano Sud e Giuseppe De Michele per Kiwanis Spoltore. Alla raccolta hanno partecipato anche il club Kiwanis Chieti Theate, presieduto da Francesco Masciantonio, e il Kiwanis Federico II Foggia presieduto da Carolina Spagnoli.

Le tute sono state ricevute, per conto della Direzione generale, da Rocco Mangifesta, direttore del Servizio Prevenzione e protezione della Asl.