Costantini esprime vicinanza ai sindaci contagiati dal Covid-19

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini, appresa la notizia che i sindaci Vincenzo D’Ercole di Castiglione Messer Raimondo ed Ernesto Piccari di Montefino sono risultati positivi al tampone del Covid-19, esprime sincera vicinanza e sostegno ai due primi cittadini.

“Non hanno lasciato soli i cittadini nemmeno per un secondo – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – li abbiamo visti scendere in strada, a fianco ai volontari e questo gli fa onore, come a tutti quei sindaci che, seppure spesso disarmati, stanno combattendo come leoni. Hanno dovuto fronteggiare da soli questa emergenza, tentando di tutelare le loro comunità, che purtroppo hanno dovuto fare i conti con l’ostilità di questo temibile virus, avendo dovuto anche piangere le morti di alcuni cittadini. A loro va tutta la stima e il sostegno, mio e dell’intera amministrazione comunale di Giulianova, con l’augurio che possano guarire presto e tornare a combattere a fianco dei cittadini”.