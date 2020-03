Pescara, SIAP dona 120 Mascherine alla Polizia di Stato

PESCARA – Il sindacato di Polizia SIAP dona 120 Mascherine agli operatori impegnati sul territorio. Il Segretario Provinciale SIAP di Pescara, Vincenzo Colangelo, ci spiega come in questo difficile momento personale delle varie specialità della Polizia di Stato è costretto a lavorare in condizioni di estremo pericolo mettendo a serio rischio la propria salute e quella dei propri famigliari.

“Per tale motivo, continua Colangelo, abbiamo deciso di acquistare 120 mascherine del tipo FFP2 e donarle agli operatori impegnati sul territorio, con l’obbiettivo di consentire loro di lavorare con un minimo di sicurezza in più e spronare l’amministrazione a fornire mezzi e materiali più sicuri allo scopo. Provvederemo a consegnare il materiale già nei prossimi giorni e contiamo di ripetere l’iniziativa al più presto possibile”.