Costantini e Albani a pranzo con i bambini della Materna di Colleranesco

GIULIANOVA – Sorpresa, questa mattina, per i bambini della Materna di Colleranesco. Il Sindaco Jwan Costantini ed il Vice Sindaco Lidia Albani hanno fatto il loro ingresso, attorno alle 13, negli spazi della mensa scolastica. Dopo aver salutato i presenti, gli amministratori hanno consumato lo stesso pranzo servito al personale e agli iscritti. Con il nuovo anno, è subentrato un nuovo gestore nella preparazione dei pasti. Gli addetti assunti dalla passata azienda sono stati tutti riassorbiti.

“E’ stata un’esperienza positiva – ha commentato il Vice Sindaco Lidia Albani – Abbiamo verificato la qualità del cibo e la consistenza delle porzioni. Le maestre hanno confermato il giudizio positivo. Ringraziamo la CirFood che ha prestato servizio in tutti questi anni e che ha sempre assecondato le nostre richieste. Un grazie anche alla nuova ditta, la Consorzio Appalti Italia, che sta soddisfacendo le aspettative. La nostra gratitudine, infine, va al personale, che continua ad operare con entusiasmo ed efficienza”.

“Una mattinata di amicizia e condivisione – ha detto il sindaco – Quando si sta con i bambini, per di più in un momento lieto come quello del pasto, non si può che essere gratificati, sereni”.