Corso sugli Oli Essenziali: a Pescara il 27 settembre

PESCARA – Conferenza Gratuita sugli Oli Essenziali, dove scoprire cosa sono e provare in prima persona i loro straordinari effetti. Appuntamento domenica 27 settembre alle ore 17 presso lo Studio di Naturopatia Barbara Crocetti in Piazza Unione a Pescara.

Milioni di persone stanno riscoprendo i benefici della natura per trovare sollievo nella quotidianità. Sebbene le piante siano utilizzate da millenni per combattere le malattie e alleviare il dolore e i fastidi, solo recentemente si stanno riscoprendo i benefici per la salute degli oli essenziali puri e naturali.

Gli Oli Essenziali agiscono sia sul fisico che sulle emozioni e sono molto efficaci per la nostra salute.

ARGOMENTI DI DISCUSSIONE

Cosa sono gli Oli Essenziali

Perché esistono

Come si usano

La Ricerca

I Metodi di estrazione

Durante la presentazione ci sarà la possibilità di provare, annusare e sperimentare gli effetti benefici degli Oli Essenziali.

Per prenotare il proprio posto: https://www.eventbrite.it/e/121703487407

Per informazioni: Lorenzo Capriotti 345.9399720