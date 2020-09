Pescara Calcio: Oddo e alcuni calciatori a Race for the Cure 2020

Appuntamento dalle 10 alle 18.30 in piazza della Rinascita per la domenica rosa. Tra i giocatori saranno presenti Busellato, Del Favero e Scognamiglio

PESCARA – Lo scorso anno tante famiglie in centro città per svolgere una maratona tutta rosa e partecipare a tantissime iniziative. Quest’anno, a causa delle restrizioni #Covid19, il comitato Abruzzo di Komen Italia ha acceso i riflettori sulla lotta dei tumori del seno con una manifestazione che seppur rimaneggiata riscuote un grande interesse.

Dopo tre giorni in piazza, per sostenere e promuovere la prevenzione del tumore al seno con visite gratuite per mezzo della Carovana Rosa, oltre che illustrare in generale le patologie oncologiche della donna, questa sera Pescara si appresta al gran finale con la “Race for the Cure Virtuale Europea 2020” dove saranno presenti i nostri #BiancAzzurri Massimiliano Busellato, Mattia Del Favero, Gennaro Scognamiglio e mister Massimo Oddo.

BiancAzzurri presenti a partire dalle ore 18,00 Piazza della Rinascita.