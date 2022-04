Corso di formazione digitale per anziani a Fossacesia: come partecipare

FOSSACESIA – “Oggi che l’informatica sta vivendo il proprio lento distacco dall’età del pionierismo digitale e una mole non indifferente di persone si trova ad annaspare con grandi difficoltà in quel mondo, anzi in quell’universo, data la sua vastità e complessità. Ci siamo resi conto che non è solo una questione di separazione con coloro che vivono in luoghi geograficamente lontani, ma quelli distanti come età. Per cercare di superare questo che rappresenta un problema, una sorta di isolamento, abbiamo ritenuto utile promuovere il Progetto di Educazione digitale, dedicato ai nostri cittadini che abbiano compiuto 65 anni di età e residenti nel nostro comune. Siamo certi che questa iniziativa offrirà un prezioso strumento per coloro che sono più avanti con gli anni di tenersi in contatto con la propria famiglia e i propri amici, per poter usufruire al meglio dei servizi di pubblica amministrazione ma anche per quelli di carattere sanitario. Tutto ciò scaturisce dall’esperienza vissuta con la pandemia, con l’isolamento forzato che ha causato e messo sotto gli occhi di tutti che bisogna evitare in futuro situazioni del genere”.

E’ la premessa del Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e del vice sindaco con delega alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante, presentando il progetto “Nonno collegati e raccontami la tua storia” teso appunto all’utilizzo di internet a mezzo di tablet, che saranno forniti dall’Amministrazione Comunale. Le lezioni, rivolte ad un massimo di 15 partecipanti, prenderanno il via il prossimo 28 aprile e andranno avanti fino al 15 luglio 2022 e si terranno tutti martedì, dalle ore 16 alle ore 19, presso il teatro comunale Nino Saraceni.

COME PARTECIPARE

I moduli d’iscrizione, che sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.org) possono essere ritirati presso lo sportello del Segretariato Sociale nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e presso l’Ufficio Anagrafe, nelle consuete ore d’ufficio. Gli operatori forniranno notizie a chi volesse le informazioni necessarie per conoscere meglio il progetto. Le domande di partecipazione al corso dovranno essere presentate entro le ore 12 del 26 aprile.