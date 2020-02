Pineto, corso di bocce gratuito dedicato alle donne

Le lezioni si terranno al Circolo Bocciofilo Pinetese al Bocciodromo Comunale e saranno presentate in occasione di una lezione introduttiva

PINETO (TE) – Dopo le lezioni per i bambini, iniziate nelle classi dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII con il progetto nazionale della proposto dalla F.I.B. Federazione Italiana Bocce “Bocciando si Impara”, che porta nelle scuole in modo gratuito, lo sport delle bocce attraverso gli Educatori Sportivi Scolastici, a Pineto è in partenza anche un corso di bocce dedicato alle donne.

Le lezioni si terranno al Circolo Bocciofilo Pinetese al Bocciodromo Comunale in Via delle Camelie, e saranno presentate in occasione di una lezione introduttiva.

Il corso è gratuito e non occorre null’altro che un abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica e tanta voglia di stare in compagnia facendo movimento cimentandosi in un nuovo sport.

A coordinare l’organizzazione del corso Edda Migliori che da alcuni anni collabora con la FIB che ha dichiarato: “Sono molto felice dell’entusiasmo che questa proposta sta suscitando. In pochi giorni sono già tante le iscritte, alcune anche in compagnia delle proprie figlie. Sono certa che anche a Pineto, come in tante altre realtà, lo sport delle bocce declinate al femminile riscuoterà molto successo. Invito dunque tutte le donne, di qualsiasi età, a contattarmi per iniziare insieme questa nuova avventura”.

“Questo progetto rientra in una logica di rilancio e di crescita del nostro comitato. Il settore femminile, assieme a quello giovanile ed al mondo paralimpico, rappresenta uno dei capisaldi della politica federale alla quale aderiamo con entusiasmo. L’importanza che poniamo in tale corso è suffragata dalla professionalità degli istruttori che si avvicenderanno, tutti di consolidata esperienza” Ha dichiarato Gregorio Gregori, Commissario Straordinario FIB per l’Abruzzo.