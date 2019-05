Fino al prossimo 6 giugno 2019 è possibile iscriversi alle preselezioni. I corsi porteranno alla creazione di una Compagnia per produzioni cinematografiche e teatrali in Abruzzo e Italia

PESCARA – Al via i Corsi per la creazione di una Compagnia per produzioni cinematografiche e teatrali in Abruzzo ed Italia. La Morfeo Dreams indice le preselezioni per corsi di recitazione, regia e sceneggiatura e organizzerà a Pescara:

Corsi di recitazione

Corsi di regia e sceneggiatura per cinema e teatro.

Fino a giovedì 6 giugno 2019 è possibile iscriversi alle preselezioni riguardanti i corsi di recitazione, regia e sceneggiatura organizzati dalla importante casa di produzione e distribuzione cinematografica e teatrale Morfeo Production- Morfeo Dreams. Corsi in collaborazione con l’associazione A.C.M.A di Pescara.

Gli interessanti entro giovedì 6 giugno 2019 all’indirizzo email morfeodreamsitalia@gmail.com dovranno inviare la propria richiesta di candidatura con in allegato:

curriculum vitae

foto

CORSO DI RECITAZIONE BASE

Sono previste diverse forme di esibizione. Infatti, oltre alle classiche dimostrazioni come lo spettacolo finale a teatro oppure le riprese di scene cinematografiche, cortometraggi ecc, si darà all’allievo la possibilità di esibirsi all’interno di locali e in location esterne.

CORSO DI RECITAZIONE AVANZATO

Da sempre l’essere umano ha sentito la necessità di comunicare tramite “il racconto”. Raccontare e raccontarsi crea tra simili empatia immediata, paradossalmente anche quando i linguaggi sono differenti, poiché a sostegno della lingua utilizziamo in modo spontaneo la mimica. Con l’approfondimento del racconto nasce il linguaggio cinematografico, mirato, oltre che alla divulgazione dell’informazione ad ampio spettro, alla necessità di dar voce ad un lato umano definito “artistico”.

“Il Film”, il prodotto finito, passa attraverso innumerevoli fasi. In questo corso ci occuperemo di recitazione cinematografica.

Dalla comprensione del personaggio e i suoi obiettivi, ai metodi di memorizzazione della scena fino all’interpretazione della stessa dalle scene corali al monologo. Negli anni le tecniche di comunicazione si sono affinate lasciando molto spazio al “non detto”. I silenzi sono importanti come le battute e il linguaggio del corpo, tutto quanto dà vita al carattere del personaggio. Attraversare un’emozione e convincere chi si ha di fronte.

ALTRI CORSI

Previsti, inoltre, Corsi di regia cinematografica e teatrale e corsi di sceneggiatura.