Corropoli’S Banda, 2° Festival della Val Vibrata: il programma

Sabato 3 e Domenica 4 agosto nel Cuore del centro storico marching band, musicisti, artisti poliedrici ed importanti ospiti tra cui il cabarettista Carmine Faraco ed il cantautore vicentino Luca Bassanese

CORROPOLI – L’Amministrazione Comunale di Corropoli con il supporto di diversi sponsor della zona ha programmato per il primo weekend di Agosto Corropoli’S Banda: Festival delle marching band, street food e follie musicali nel Cuore del centro storico di Corropoli. Saranno vicoli e piazzette della cittadina della val Vibrata a fare da palcoscenico ai tanti artisti che si alterneranno nelle due serate.

In piazza Piè di Corte verrà allestito anche un palcoscenico che si accenderà ogni sera dalle ore 22.00 e su cui si esibiranno le varie formazioni presentate dal trio di clown musicisti della Mabò Band, ideatori del Festival. Il via sabato 3 agosto alle ore 19.30 con l’apertura dei vari street food e l’inaugurazione del Festival con gli addobbi a forma di cuore che saranno cornice delle varie esibizioni.

Insieme alla Mabò Band sabato si potrà assistere alle varie incursioni e scorribande di due delle più importanti formazioni di streetmusic del panorama italiano: la MistraFunky e la Squilibrass Marching Band. La MistraFunky Marching Band é un gruppo tra le formazioni più richieste nei vari Festival italiani. Arrivano dal Piemonte i componenti della SquiliBrass Marching Band. Formazione che con spirito goliardico e grande allegria propone le versioni più originali dei classici della musica americana ed italiana. Improvvisazione e grande energia i loro punti di forza uniti al grande entusiasmo che trapela in ogni loro esibizione.

Le due Marching Band saranno anche protagoniste di una insolita streetparade sulle spiagge di Tortoreto nella mattinata di Sabato 3 Agosto. Sarà a Corropoli sia sabato 3 agosto che domenica 4 Nicola Pesaresi: uno dei più bravi ventriloqui italiani. Ha partecipato anche a varie trasmissioni televisive tra le quali “Tu si que vales” e “Italia’s Got Talent”.

Altro ospite del Festival e gradito ritorno dalla scorsa edizione Paolo Sgallini: musicista che da anni si esibisce in giro per il mondo. One Man Band dalla grande tecnica Paolo è un busker riminese che rispolvera storie vecchie e nuove con lo stile dei suonatori di strada d’oggi. Collettivo di soli strumenti a fiato e percussioni che propone in strada una miscela di suoni funk ed easy, carburante di un viaggio fatto da composizioni originali e riadattamenti dei più celebri brani della tradizione jazzistica americana e della canzone italiana.

Sabato alle ore 23.00 toccherà a LUCA BASSANESE chiudere la prima serata del Festival: Cantautore vicentino ha all’attivo diversi album ma sono proprio i palcoscenici l’habitat ideale delle sue canzoni e dei ritmi brillanti della sua Piccola Orchestra Popolare. Un live Concert che vanta repliche nei più importanti festival del mondo: dalla recente esibizione a Palma di Mallorca ai vari concerti in Francia fino alla partecipazione al Sziget Festival a Budapest subito dopo Corropoli.

Domenica 4 Agosto per la giornata conclusiva del Festival sono previste ancora incursioni musicali con le street band ospiti del Festival sulle vicine spiagge dell’adriatico fin dalla tarda mattinata.

Alle h.19.30 si riaccendono le luci della “Città del Cuore” con l’arrivo dei Los Maniachi: formazione itinerante che propone con goliardia musiche popolari messicane ed improvvisazioni con il pubblico.

Alle h. 22.00 sul palcoscenico di Piazza Piè di Corte la Mabò Band presenterà il cabarettista Carmine Faraco con il suo spettacolo “Pecchè!?!?”. Storico ospite di Colorado Caffè, Carmine Faraco propone le sue osservazioni sul mondo della musica leggera in uno spettacolo divertentissimo.

A seguire i ritmi balcanici dell’Orkestroska National : formazione di eccellenti musicisti marchigiani che rivisita i classici della canzone italiana in stile balcanico. L’esibizione dell’Orkestroska sarà una sorta di preludio al Gran Finale con “Mabò of Colors” l’attesissimo show della Mabò Band che anche lo scorso anno ha regalato emozioni a Corropoli: dal palcoscenico principale in piazza Piè di Corte i tre clown guideranno il pubblico in una sorta di gioco con palloncini colorati in un crescendo di musiche ed emozioni.

Un Festival originale dove divertimento ed allegria faranno da filo conduttore tra i vari generi musicali e le tante proposte di un programma di grande livello artistico. Sabato 3 e Domenica 4 Agosto apertura degli Street Food alle ore 19.30 “Corropoli’s Banda” è un Festival organizzato dal Comune di Corropoli con la direzione artistica della Mabò Band e con il supporto di diversi sponsor della Val Vibrata.

Sabato 3 Agosto 2019

dalle ore 19.30 – nel centro storico

MistraFunky Marching Band – Paolo Sgallini – SquiliBrass Marching Band – Nicola Pesaresi

MistraFunky Marching Band – Paolo Sgallini – SquiliBrass Marching Band – Nicola Pesaresi dalle ore 22.30 – Piazza Piedicorte

LUCA BASSANESE in Concert con Piccola Orchestra Popolare

Domenica 4 Agosto 2019

dalle ore 19.30 – nel centro storico

Los Maniachi – MistraFunky Marching Band – Paolo Sgallini – SquiliBrass Marching Band – Nicola Pesaresi

Los Maniachi – MistraFunky Marching Band – Paolo Sgallini – SquiliBrass Marching Band – Nicola Pesaresi dalle ore 22.00 – Piazza Piedicorte

Orkestroska National in Concert

CARMINE FARACO in “Pecchè!!??”

Grande Evento di Chiusura Mabò Of Colors