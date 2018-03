Corropoli, furto di gasolio: arrestate due persone

CORROPOLI (TE) – La scorsa notte i Carabinieri del Comando Stazione di Corropoli, al termine del predisposto servizio di osservazione, controllo e pedinamento, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due fratelli del posto responsabili, in concorso, di furto aggravato. In manette sono così finiti S. E., 27enne e 10 agosto 1990, S. K., 19enne. che sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza di questa Compagnia.

I due, venivano sorpresi dai militari operanti – dopo prolungato servizio di pedinamento e osservazione – nell’area adiacente la ditta di raccolta rifiuti “Poliservice S.p.A.”, nel mentre asportavano gasolio dai serbatoi di due furgoni intestati alla stessa azienda, dopo aver reciso con un coltello il tubo di collegamento e spillato il carburante con un tubo.

I fratelli erano riusciti a riempire due taniche di carburante da 25 litri ciascuna, mentre altre 5 erano pronte per essere riempite svuotando i serbatoi del parco veicoli della prefata azienda. La refurtiva recuperata e restituita all’avente diritto. Son in corso ulteriori indagini circa analoghi furti di gasolio perpetrati nella stessa ditta nei mesi scorsi.

Si è in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria al termine del processo con rito direttissimo previsto per la giornata odierna.