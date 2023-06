Corri Marruvium, il bilancio dell’edizione 2023 a San Benedetto dei Marsi

SAN BENEDETTO DEI MARSI – La bella manifestazione podistica allestita dall’Asd I Briganti d’Abruzzo sulle strade di San Benedetto di Marsi ha avuto il successo che meritava. All’undicesima edizione della Corri Marruvium, facente parte del circuito CorriMarsica UISP, i partecipanti sono stati circa 150 e si sono cimentati in un percorso competitivo sulla distanza di 9 chilometri con transito sulla antica città di Marruvium, oltre a toccare l’interno dell’Anfiteatro Romano, la partenza e l’arrivo dinanzi al Portale di Santa Sabina, tra paesaggi e siti archeologici di grande valore storico-culturale.

Tra gli uomini, il vincitore assoluto Italo Giancaterina (Atletica Vomano) ha impiegato 29’26” per raggiungere il traguardo in prima posizione lasciandosi alle spalle Mohammed Lamiri (Plus Ultra – 31’01”), Daniele Vulpiani (Ufens Aequatrail – 31’21”), Matteo Tommasi (USA Sporting Club Avezzano – 32’58”) e Gianni Baldassarre (Podistica Luco dei Marsi – 33’22”).

Netto successo al femminile per Virginia Petrei (Runners Avezzano – 39’11”) davanti a Daniela Pendenza (Atletica Monte Mario – 41’41”), Moira Franchi (Asd I Briganti d’Abruzzo – 42’32”), Alessandra Di Braccio (Runner Trainer – 44’00”) e Patrizia Bianchi (Plus Ultra – 44’29”). Alla Runners Avezzano il primato per società con 33 atleti.

“Felicissimi della gara. Ancora di più per l’affetto che ci riservate. Un arrivederci alla dodicesima edizione nel 2024” hanno spiegato in una breve nota gli organizzatori dell’Asd I Briganti d’Abruzzo.

Classifiche su Timingrun https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=199 e galleria fotografica disponibile sulla pagina Facebook della Corri Marruvium https://www.facebook.com/profile.php?id=100092937347844