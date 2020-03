Coronavirus, Magnacca: “A San Salvo nessun caso di Coronavirus”

Lo dichiara, dopo aver sentito i competenti uffici della Asl Lanciano Vasto Chieti che hanno l’obbligo di comunicazione al sindaco

SAN SALVO (CH) – “Non ci sono casi di coronavirus a San Salvo. Mi sono attivata presso i competenti uffici della Asl Lanciano Vasto Chieti che, in ogni caso, hanno l’obbligo di comunicazione al sindaco, ed ho avuto riscontro che a San Salvo non è stato registrato alcun caso di coronavirus”. A dichiararlo, con nota ufficiale, é Tiziana Magnacca, Sindaco di San Salvo, dopo la diffusione di notizie apparse sui siti locali di un caso che sarebbe stato registrato in città.

“I dati comunicati nella giornata odierna [del 21 marzo, ndr] dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, relativamente al contagio da coronavirus, non segnalano alcun caso riferibile a San Salvo così come non ce ne sono stati nei giorni precedenti, quindi ad oggi non ci sono casi di contagio tra i residenti. I dati che sono stati diffusi attraverso il sito della Regione Abruzzo – precisa il sindaco Magnacca – si riferiscono all’anagrafe sanitaria, che non sempre coincide con quella anagrafica cittadina, oltre a dover sempre mettere in conto la possibilità di un errore”.

Infine conclude: “Se nelle prossime ore o nei prossimi giorni mi dovessero arrivare informazioni di casi positivi mi attiverò subito, per trasparenza e quale sindaco di San Salvo, a darne immediata comunicazione ai miei concittadini. A San Salvo ad oggi non è stato registrato alcun caso di Covid-19. Rinnovo l’invito restate a casa”.