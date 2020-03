Coronavirus, De Santis: “Analisi tamponi anche nel laboratorio ASL 1”

Il capogruppo della Lega ha chiesto all’assessore Verì che sia assicurata l’analisi dei tamponi per Covid-19 nel laboratorio dell’Asl aquilana

L’AQUILA – “Abbiamo chiesto all’Assessore regionale alla Sanità Verì e al deputato aquilano Luigi D’Eramo di attivarsi in tutte le sedi per riuscire a garantire le analisi anche nel laboratorio della Asl 1. Ci sono tanti medici in prima linea che stanno sacrificando molto per aiutarci a uscire da questo inferno. A loro il nostro eterno Grazie!”.

Così scrive in un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Facebook Francesco De Santis, capogruppo della Lega, in merito ad una nota inviata all’Assessore della Salute Nicoletta Verì in cui si chiede di assicurare l’analisi dei tamponi per il Covid-19 anche nel laboratorio dell’ASL dell’Aquila.