Coronavirus, iniziative per la ripresa: nuovo focus in Prefettura

PESCARA – Nel pomeriggio del 23 aprile 2020 si è svolto in prefettura un nuovo focus dedicato alle iniziative da promuovere per preparare il territorio provinciale alla ripresa dell’attività produttiva. Alla riunione, svoltasi da remoto, hanno partecipato il Presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara, il direttore dell’INPS, i rappresentanti di Confindustria e delle associazioni di categoria del mondo economico, artigiano, commerciale e produttivo, l’ABI e i segretari generali provinciali delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

La riunione è stata dedicata, in particolare, ad approfondire i principali temi di interesse per il mondo economico/produttivo e del lavoro nel settore privato, allo scopo di valutare proposte utili ad accompagnare il sistema produttivo e il contesto sociale nell’affrontare le problematiche che si presenteranno nella fase della ripartenza.

Particolare attenzione è stata posta al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare, all’esigenza condivisa da tutti i partecipanti al tavolo della più diffusa e consapevole applicazione del Protocollo d’intesa siglato lo scorso 14 marzo per la prevenzione del rischio COVID nelle aziende, nella specificità delle esigenze determinate dalle organizzazioni del lavoro nei diversi settori produttivi, commerciali, industriali e dei servizi.

A questo argomento si è, ovviamente, aggiunto quello dei controlli sul rispetto delle suddette misure all’interno delle aziende già disposti dal Prefetto ed effettuati dalle Forze di Polizia unitamente agli ispettori dell’Ufficio Territoriale del Lavoro e del Servizio prevenzione e salute negli ambienti di lavoro della locale ASL.

Un ulteriore approfondimento ha, poi, riguardato il tema centrale del supporto economico finanziario alle imprese e ai lavoratori, atteso il periodo di difficoltà che le stesse stanno vivendo, e che potrebbe proseguire nei prossimi mesi, con conseguenze anche sotto il profilo occupazionale, con particolare riferimento ai tre aspetti da monitorare quali l’erogazione in tempi rapidi della cassa integrazione in deroga, l’accesso al credito e le agevolazioni fiscali.

Dopo ampi approfondimenti, sono stati individuati, d’intesa con gli interlocutori, alcuni obiettivi e iniziative da mettere in campo prima della ripresa, nel condiviso presupposto che il riavvio delle attività non potrà prescindere dal rispetto di quelle misure idonee a garantire il contenimento della diffusione del contagio.

Al termine dell’incontro, si è convenuto che i diversi settori produttivi svilupperanno a livello locale, in armonia con le decisioni assunte a livello nazionale, specifiche modalità organizzative e protocolli operativi idonei a garantire la sicurezza dei cittadini, per l’applicazione dei quali la Prefettura ha offerto la propria collaborazione a svolgere il ruolo di “facilitatore”, continuando le interlocuzioni con i diversi attori, in relazione a tutte le problematiche emergenti nella fase applicativa, assicurando una coerente modulazione dei controlli.